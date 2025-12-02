Neuhaus-Schierschnitz: Am Sonnabend ist Burgweihnacht

Zur Burgweihnacht lädt der zugehörige Förderverein für Samstag, 6. Dezember, nach Neuhaus-Schierschnitz ein. Beginn in der geschmückten Burg und auf dem Freigelände ist um 13 Uhr. Mit weihnachtlichen Klängen stimmt eine Bläsergruppe des Musikvereins Neuhaus-Schierschnitz auf die bevorstehenden Feiertage ein. Mehrere Händler haben sich mit weihnachtlichen Artikeln angekündigt. Die Gäste werden in gewohnter Weise mit lokalen Spezialitäten wie Weihnachtsgebäck, Glühwein, Feuerzangenbowle, Bratwürsten und Weihnachtsgulasch verwöhnt, heißt es in der Vorankündigung.