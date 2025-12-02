 
Neuhaus-Schierschnitz Am Sonnabend ist Burgweihnacht

Zum Nikolaustag öffnet die Burgschänke und sind Kalender für 2026 im Stiefel.

Neuhaus-Schierschnitz: Am Sonnabend ist Burgweihnacht
Ein Weihnachtsmarkt mit ganz besonderem Flair ist alljährlich in Neuhaus-Schierschnitz geboten. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Zur Burgweihnacht lädt der zugehörige Förderverein für Samstag, 6. Dezember, nach Neuhaus-Schierschnitz ein. Beginn in der geschmückten Burg und auf dem Freigelände ist um 13 Uhr. Mit weihnachtlichen Klängen stimmt eine Bläsergruppe des Musikvereins Neuhaus-Schierschnitz auf die bevorstehenden Feiertage ein. Mehrere Händler haben sich mit weihnachtlichen Artikeln angekündigt. Die Gäste werden in gewohnter Weise mit lokalen Spezialitäten wie Weihnachtsgebäck, Glühwein, Feuerzangenbowle, Bratwürsten und Weihnachtsgulasch verwöhnt, heißt es in der Vorankündigung.

Die Burgschänke ist wie immer geöffnet und auch ein Burgkalender für 2026 kann erworben werden, teilen die Mitglieder des Fördervereins Burg Neuhaus mit.

Zuschauer sind ebenfalls am Sonntag, 7. Dezember, willkommen, wenn um 10 Uhr auf der Burg das traditionelle Adventsblasen des Musikvereins geboten ist.