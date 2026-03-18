Am vergangenen Samstag herrschte in Neuhaus-Schierschnitz wieder Ausnahmezustand. Der MC Isolator Neuhaus-Schierschnitz richtete das Auftaktrennen der Auner Hard-Enduro-Series Germany 2026 aus. Die Wetterbedingungen waren anfangs für die Enduro-Veranstaltung in Ordnung, die Strecke mit einem neuen Abschnitt in der benachbarten Sandgrube bestens vorbereitet. Im Verlauf des Renntags setzte leichter Regen ein, was die Strecke zunehmend anspruchsvoller machte. Pünktlich um 8.45 Uhr startete der Prolog, bei dem die Fahrer in einer kurzen Zeitprüfung um die besten Startplätze für die Gruppenrennen kämpften. Für das Starterfeld gab es 170 Nennungen, letztlich gingen über 150 an den Start, das waren mehr als bei jedem einzelnen Lauf der vergangenen Serie. Neben Fahrern aus ganz Deutschland komplettierten auch Piloten aus Holland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen das riesige Teilnehmerfeld.