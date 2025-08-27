Neuhaus am Rennweg: Zum Weltfriedenstag Luftballongrüße aus der Bergstadt

80 Jahre Frieden auf deutschem Boden – dass es so bleibt, ist leider kein Selbstläufer mehr“, heißt es im aktuellen Amtsblatt der Stadt Neuhaus am Rennweg. Darin rufen Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) und sein Stellvertreter Thomas Schröder (Freie Wählergemeinschaft) zu einer Versammlung auf. Im Appell heißt es: „Allen friedliebenden Menschen muss es Anliegen sein, dass Konflikte nicht durch Waffen, sondern durch Diplomatie – durch miteinander Sprechen und Zuhören – gelöst werden. Deshalb wollen wir in diesem Jahr zum Weltfriedenstag, am 1. September, auch in unserer Rennsteigregion ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen.“