Neuhaus am Rennweg: Zum Weltfriedenstag Luftballongrüße aus der Bergstadt

Man werde am Montag, 1. September, Luftballons mit von Kindern gebastelten und mit Friedenswünschen beladenen Friedenstauben auf den Weg in die Welt senden, heißt es. Wer seine Solidarität mit dem Anliegen bekunden will, ist hierzu eingeladen. Entgegen der Veröffentlichung im Amtsblatt hat sich allerdings zwischenzeitlich die Örtlichkeit geändert. Wie Schröder der Redaktion am Dienstag mitteilte, konnten Schulen und Kindergarten im Umfeld des Neuhäuser Schulcampus nicht für eine Teilnahme gewonnen werden. Schule und Kindergarten im Ortsteil Steinheid hingegen schon. Daher findet die Versammlung nunmehr nicht im Umfeld des Gymnasiums statt sondern ist verlegt in die Bergstadt.