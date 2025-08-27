 
Neuhaus am Rennweg Zum Weltfriedenstag Luftballongrüße aus der Bergstadt

Zu einer Friedensaktion rufen der Neuhäuser Stadtchef und sein Vize am 1. September auf.

 
Neuhaus am Rennweg: Zum Weltfriedenstag Luftballongrüße aus der Bergstadt
Luftballons mit von Kindern gebastelte Friedenswünschen werden am 1. September aufsteigen. Foto: dpa

80 Jahre Frieden auf deutschem Boden – dass es so bleibt, ist leider kein Selbstläufer mehr“, heißt es im aktuellen Amtsblatt der Stadt Neuhaus am Rennweg. Darin rufen Bürgermeister Uwe Scheler (parteilos) und sein Stellvertreter Thomas Schröder (Freie Wählergemeinschaft) zu einer Versammlung auf. Im Appell heißt es: „Allen friedliebenden Menschen muss es Anliegen sein, dass Konflikte nicht durch Waffen, sondern durch Diplomatie – durch miteinander Sprechen und Zuhören – gelöst werden. Deshalb wollen wir in diesem Jahr zum Weltfriedenstag, am 1. September, auch in unserer Rennsteigregion ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen.“

Man werde am Montag, 1. September, Luftballons mit von Kindern gebastelten und mit Friedenswünschen beladenen Friedenstauben auf den Weg in die Welt senden, heißt es. Wer seine Solidarität mit dem Anliegen bekunden will, ist hierzu eingeladen. Entgegen der Veröffentlichung im Amtsblatt hat sich allerdings zwischenzeitlich die Örtlichkeit geändert. Wie Schröder der Redaktion am Dienstag mitteilte, konnten Schulen und Kindergarten im Umfeld des Neuhäuser Schulcampus nicht für eine Teilnahme gewonnen werden. Schule und Kindergarten im Ortsteil Steinheid hingegen schon. Daher findet die Versammlung nunmehr nicht im Umfeld des Gymnasiums statt sondern ist verlegt in die Bergstadt.

Beginn der Zusammenkunft auf der Freifläche vor der Steinheider Grundschule im Göritzweg ist um 10 Uhr.

„Mit unserem Dabeisein wollen wir der jungen Generation zeigen, dass uns Frieden und damit unsere und besonders ihre Zukunft Herzensangelegenheit sind“, so Schirmherr Scheler und Initiator Schröder. Ein Kommen, so Schröder, habe auch Steffen Quasebarth zugesagt. Dieser bekleidet seit September 2024 die Position eines Vizepräsidenten des Thüringer Landtages und ist gleichauf Schröder im BSW engagiert.