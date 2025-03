„Love, peace and happiness – Liebe, Frieden und Freude“ – unter diesem Motto stand die diesjährige Schülergala des Rennsteig-Gymnasiums, die heuer erstmals an zwei Abenden hintereinander Besuchern aus nah und fern ein buntes Programm bescherte. Angesichts des großen Interesses im vergangenen Jahr, als die GutsMuths-Halle in der Rennsteigstadt fast aus allen Nähten platzte und doch so mancher keine Eintrittskarte mehr bekam, hatte man sich diesmal für zwei Aufführungen entschieden. Und das war auch gut so. Denn an beiden Abenden war die große Dreifelderhalle gut gefüllt, und beide Male schwärmte das Publikum auf dem Nachhauseweg von den sowohl unterhaltsamen als auch hervorragend einstudierten Darbietungen aller Beteiligten.