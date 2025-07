Zu den tierischen Stars in der Manege zählten ansonsten zwei munter balancierende Ziegen, ein steppender schwarzer Hengst, ein Quartett fröhlicher Laufenten plus eine Pferdchen-Herde mit plüschig-soften Filmhelden im Sattel. Neben den Dressur-, ließen noch mehr die akrobatischen Einlagen das Publikum staunen. Am Trapez in luftiger Höhe waren zu gefühliger Musik, solo oder im Duett, anmutige Darbietungen geboten. Der wilde Westen lebte hingegen in der nächsten Nummer auf, Messerwerferei und Lasso-Kunststücken inklusive.