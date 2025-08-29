Am vergangenen Mittwoch wurden die Waldjugendspiele nun nachgeholt. Mit der Grundschule Steinheid und Gräfenthal, der Gemeinschaftsschule Steinach Nord, sowie dem Gymnasium Neuhaus nahmen 80 Schülerinnen und Schüler teil. Diesmal mit hochsommerlichem Wetter. Einige Stationen boten diesmal keinen Betreuer und dennoch lehrreichen Inhalt. So beispielsweise zum Thema Flora und Fauna des Jahres 2025. Hier waren Bäume und Tiere des Jahres gefragt. Demzufolge war die Aufgabenstellung, die Amerikanische Roteiche wie auch den Alpenschneehase näher zu beschreiben. Und was wird noch jedes Jahr gewählt? Drei Beispiele waren gesucht und die hätten aus den Bereichen Tiere, Pflanzen, Gesundheit und Landschaft kommen können.