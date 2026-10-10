Eine Stahlpyramide, umgeben von sprießender Vegetation, die Situation am „Limbacher Kreuz“ zwischen Grümpen- und Schwarzatal, direkt am Rennsteig fährt einem Leser in die Zeitung. „Das für Gäste und Urlauber geschaffene Objekt, um Thüringen bekannter zu machen seht am Limbacher Kreuz. Sehr schön gepflegt Außenanlage, mit den vielen Kräutern und Unkraut. Die können von den Gästen auch noch bestimmt werden“, kritisiert er die Situation im Neuhäuser Stadtteil und merkt an, Beifuß und andere Kräuter könnte man dann noch mit kleinen Schilder mit Herkunft, Art dieser Pflanzen kennzeichnen. „So ein Projekt gibt es tatsächlich“, entgegnet auf Nachfrage der Redaktion Ralf Kirchner vom Naturpark Thüringer Wald, denn der Verband habe so ein Kräuterprojekt in der Stadt Neuhaus tatsächlich auf dem Schirm.