Für Emilia, Enie, Lea und Emilie war das keine Frage. Die vier Neuhäuser Mädels verbrachten die erste Ferienwoche auf dem Reiterhof Kirchner in ihrem Heimatort mit Reitunterricht und Reiterspielen. Bei schönem Wetter ging es auf den Reitplatz, bei Regen wurde die Reithalle genutzt. An Gusti, einem neunjährigen Mischling aus Friesen und schwerem Warmblut, erlernten die vier die Körperteile des Pferdes, zu denen sogar eine Kastanie gehört! Wie man mit so einem Vierbeiner umgehen sollte, lernten die Mädchen unter den wachsamen Blicken von Reiterhof-Chef Axel Kirchner bei Pferdewirtin Alina Wienert und bei Klara. Letztere pflegt regelmäßig ein Pferd auf dem Hof, an dem sie eine Reitbeteiligung hat. Es ist eines von insgesamt 15 eingestellten Pferden aus Neuhaus und Umgebung – und momentan sind sogar noch Plätze frei, wenn jemand eine Unterkunft für sein Tier sucht. Zwei Pferde wurden jeweils zu den Spaziergängen mitgenommen. So hatte jeder abwechselnd die Chance, im Sattel zu sitzen oder eines der Rösser zu führen. Natürlich lernten die Mädchen auch, wie man Pferde putzt und sattelt – nicht nur in der Theorie. Beim Voltigieren erwiesen sich alle als talentierte kleine Akrobaten.