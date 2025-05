Bereits im November 2000 wurde in Paragraf 1631 des Bürgerlichen Gesetzbuches das Recht auf gewaltfreie Erziehung in Deutschland verankert. Doch noch immer gehören Drohungen und Erniedrigungen im Leben vieler Kinder zum Alltag. Zum Internationalen Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April hat Unicef Deutschland deshalb aufgerufen, eine herabwürdigende, respektlose und gewaltverharmlosende Sprache gegenüber Kindern nicht länger zu tolerieren und eine wertschätzende Kommunikation zu fördern.