Neuhaus am Rennweg: Wenn Musik über Kontinente verbindet

Der Bus, mit dem die Musiker aus Berlin anreisen, wird insgesamt 40 Personen nach Neuhaus bringen, die übrigens alle Kosten für die Anreise und Übernachtung aus eigener Tasche bestreiten. Als Zeichen der Wertschätzung für das Miteinander zwischen deutschen und uruguayischen Bürgern haben sich auch der Botschafter von Uruguay, Fernando López Fabregat mit Ehefrau, und die Konsulin Francisca Mescia mit Ehemann angemeldet. Den Neuhäuser Veranstaltungsort hatte López Fabregat übrigens bereits vor zwei Jahren während eines zweitägigen Besuchs in der Rennsteigstadt in Augenschein genommen. Gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Scheler und Henry Worm als Vorsitzendem des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen Neuhaus am Rennweg standen damals auch Ausflüge in die Glasbranche, so etwa zu Thüringer Pharmaglas in Neuhaus sowie zur Berufsfachschule Glas und zur Elias Farbglashütte in Lauscha, auf dem Programm. Diesmal wird nach einem offiziellen Empfang im Bürgerhaus am Freitag ab 18 Uhr Einlass zum Konzert in der Holzkirche gewährt, bei dem ab 18.30 Uhr typische Klänge aus Südamerika dargeboten werden. Für die Veranstaltung wird kein Eintritt erhoben. Spenden kommen den Musikern und der Kirchengemeinde zugute.