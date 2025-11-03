 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Wenn Musik über Kontinente verbindet

Neuhaus am Rennweg Wenn Musik über Kontinente verbindet

Doris Hein

Ein zwölfstimmiges Akkordeonorchester gastiert am Freitag, 7. November, in Neuhaus am Rennweg. Die Musiker kommen von weit her – aus Uruguay.

Neuhaus am Rennweg: Wenn Musik über Kontinente verbindet
1
Die Musiker bei der Fiesta de la Chamarrita im Oktober in Argentinien. Foto: Ensemble

Seit rund drei Jahren verbindet Neuhaus am Rennweg in Thüringen und Nueva Helvecia in Uruguay eine Städtepartnerschaft, die unter anderem darauf abzielt, kulturelle und soziale Bindungen zwischen beiden Städten zu entwickeln. Am kommenden Freitag, 7. November, findet diese Idee nun eine eindrucksvolle Umsetzung beim Auftritt der „Acordeones del Uruguay“ – der „Akkordeons aus Uruguay“ – in der Neuhäuser Holzkirche. Der Auftritt im Rahmen der 3. Europa-Tournee des Ensembles wurde von der Botschaft von Uruguay in Berlin koordiniert. Die Stadt Neuhaus und der Verein zur Pflege internationaler Beziehungen zeichnen vor Ort für die Besucher und ihren Auftritt mit den typischen Instrumenten ihrer Heimat verantwortlich.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Tageszeitung „La Prensa“ in Uruguay schreibt hierzu am 3. November: Das Akkordeonensemble unter der bewährten Leitung von Silvio Previale aus Salto, der drittgrößten Stadt des Landes, bereitet sich aktuell auf eine neue internationale Erfahrung vor. Nach den Touren von 2015 und 2022 stehen diesmal drei europäische Länder im Fokus der Musiker. So werden sie am 7. November in Neuhaus am Rennweg in Deutschland, am 12. November in Stradella in Italien und am 17. November im spanischen Salamanca auftreten mit dem Ziel, die Musik ihres Heimatlandes Uruguay zu verbreiten und den kulturellen Austausch zu stärken.

Der Bus, mit dem die Musiker aus Berlin anreisen, wird insgesamt 40 Personen nach Neuhaus bringen, die übrigens alle Kosten für die Anreise und Übernachtung aus eigener Tasche bestreiten. Als Zeichen der Wertschätzung für das Miteinander zwischen deutschen und uruguayischen Bürgern haben sich auch der Botschafter von Uruguay, Fernando López Fabregat mit Ehefrau, und die Konsulin Francisca Mescia mit Ehemann angemeldet. Den Neuhäuser Veranstaltungsort hatte López Fabregat übrigens bereits vor zwei Jahren während eines zweitägigen Besuchs in der Rennsteigstadt in Augenschein genommen. Gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Scheler und Henry Worm als Vorsitzendem des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen Neuhaus am Rennweg standen damals auch Ausflüge in die Glasbranche, so etwa zu Thüringer Pharmaglas in Neuhaus sowie zur Berufsfachschule Glas und zur Elias Farbglashütte in Lauscha, auf dem Programm. Diesmal wird nach einem offiziellen Empfang im Bürgerhaus am Freitag ab 18 Uhr Einlass zum Konzert in der Holzkirche gewährt, bei dem ab 18.30 Uhr typische Klänge aus Südamerika dargeboten werden. Für die Veranstaltung wird kein Eintritt erhoben. Spenden kommen den Musikern und der Kirchengemeinde zugute.