Neuhaus am Rennweg: Wenn Musik über Kontinente verbindet

Seit rund drei Jahren verbindet Neuhaus am Rennweg in Thüringen und Nueva Helvecia in Uruguay eine Städtepartnerschaft, die unter anderem darauf abzielt, kulturelle und soziale Bindungen zwischen beiden Städten zu entwickeln. Am kommenden Freitag, 7. November, findet diese Idee nun eine eindrucksvolle Umsetzung beim Auftritt der „Acordeones del Uruguay“ – der „Akkordeons aus Uruguay“ – in der Neuhäuser Holzkirche. Der Auftritt im Rahmen der 3. Europa-Tournee des Ensembles wurde von der Botschaft von Uruguay in Berlin koordiniert. Die Stadt Neuhaus und der Verein zur Pflege internationaler Beziehungen zeichnen vor Ort für die Besucher und ihren Auftritt mit den typischen Instrumenten ihrer Heimat verantwortlich.