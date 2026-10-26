In allen Neuhäuser Ortsteilen waren heuer doch einige große und größere Problemlagen außerhalb der Reihe zu wälzen. Zuvorderst galt das für Steinheid: Da war – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die kurzfristige Abwicklung zweier bislang von der Stadt verantworteter Vereinshäuser am Markt zu regeln. Am Petersberg drängte das künftige Miteinander von Sportlern und Awo-Ausbau-Vorhaben zum Mutter-Kind-Kurheim auf die Tagesordnung. Belastungen beim Breitbandausbau und das Umleitungsdirigat im Echo der Erneuerung der Bundesstraße trafen die Bergstadt, auch der Erwerb der Eio-Industrieruine durch die Kommune beschäftigte die Menschen. Dazu spitzt sich die Problematik von fehlender Nahversorgung und fehlender Mobilität weiter zu.