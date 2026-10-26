In allen Neuhäuser Ortsteilen waren heuer doch einige große und größere Problemlagen außerhalb der Reihe zu wälzen. Zuvorderst galt das für Steinheid: Da war – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die kurzfristige Abwicklung zweier bislang von der Stadt verantworteter Vereinshäuser am Markt zu regeln. Am Petersberg drängte das künftige Miteinander von Sportlern und Awo-Ausbau-Vorhaben zum Mutter-Kind-Kurheim auf die Tagesordnung. Belastungen beim Breitbandausbau und das Umleitungsdirigat im Echo der Erneuerung der Bundesstraße trafen die Bergstadt, auch der Erwerb der Eio-Industrieruine durch die Kommune beschäftigte die Menschen. Dazu spitzt sich die Problematik von fehlender Nahversorgung und fehlender Mobilität weiter zu.
Abrechnung am Rennsteig "Schlechtester Stadtrat" seit 15 Jahren
Andreas Beer 26.10.2026 - 16:30 Uhr