Neuhaus am Rennweg: Weihnachtliche Stände mit Handwerkskunst

In Serie lockt der Budenzauber am Neuhäuser Marktplatz. Seit 29. November und noch bis kurz vor Heiligabend werden so neun Termine zum gemütlichen Beisammensein zusammen kommen.
Mit einem ganzen Reigen an Terminen empfiehlt sich die Rennsteigstadt allen Weihnachtsmarkt-Freunden zum Stelldichein am wärmenden Ofen.
Vereine der Stadt betreuen die Buden. Belohnt für ihr Engagement wurden die Beteiligten freilich am Nikolaustag nicht unbedingt vom Witterungsgeschehen. So zog es am Sonnabend nur einige ganz wetterfeste Zeitgenossen zur Glühwein-Gemütlichkeit gegenüber dem Bürgerhaus. Derweil herrschte am Abend dann doch anheimelnde Stimmung, an wärmenden Öfen ließ es sich aushalten beim Plausch.
Ein Wiedersehen beim Budenzauber ist noch am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Dezember, sowie am 19., 20. und 21 Dezember geboten. Dazwischen lockt traditionell am dritten Adventwochenende die Neuhäuser Bergweihnacht. Pünktlich zur Adventszeit erstrahlt dann auch die faszinierende Holzkirche im Lichterglanz – „sie eine schlichte Schönheit und die einzige dieser Art in Thüringen“, wie es in der Vorankündigung heißt. Und weiter: „Auf dem festlich geschmückten Marktplatz können zahlreiche weihnachtliche Stände mit Handwerkskunst bestaunt sowie Glühwein und regionale Spezialitäten verköstigt werden.“ Beginn am 14. Dezember ist ab 13 Uhr.
Auch in den Ortsteilen ist Gelegenheit sich einzustimmen auf die stillen Tage. So lädt der Förderverein des Steinheider Awo-Kindergartens ein in die Festhalle am Markt für Sonnabend, 13. Dezember. Ab 14.30 Uhr werden die Kindergartenkinder aus der Bergstadt die Besucher mit einem liebevoll einstudierten Programm unterhalten.
Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher dort zudem wieder zahlreiche Verkaufsstände, welche zum Schlendern, Verweilen und Kaufen einladen, heißt es in der Vorankündigung der Freunde des Kindergartens „Haus der kleinen Strolche“.