Neuhaus am Rennweg: Weihnachtliche Stände mit Handwerkskunst

Ein Glühwein geht immer. Foto: Norbert Kleinteich

Ein Wiedersehen beim Budenzauber ist noch am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. Dezember, sowie am 19., 20. und 21 Dezember geboten. Dazwischen lockt traditionell am dritten Adventwochenende die Neuhäuser Bergweihnacht. Pünktlich zur Adventszeit erstrahlt dann auch die faszinierende Holzkirche im Lichterglanz – „sie eine schlichte Schönheit und die einzige dieser Art in Thüringen“, wie es in der Vorankündigung heißt. Und weiter: „Auf dem festlich geschmückten Marktplatz können zahlreiche weihnachtliche Stände mit Handwerkskunst bestaunt sowie Glühwein und regionale Spezialitäten verköstigt werden.“ Beginn am 14. Dezember ist ab 13 Uhr.