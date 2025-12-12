Wie die finanzielles Möglichkeiten der Rennsteigstadt in Deckung zu bringen sind mit den Erwartungen der Bürger an ein funktionierendes Aufgabenmanagement, darin hatte die Einwohnerversammlung am Dienstag ihr Thema. Knapp hundert der aktuell noch 8393 Neuhäuser nahmen sich hierzu Zeit für eine am Schluss zweistündige Aussprache im Kulturhaus. Zum Auftakt nahm Bürgermeister Uwe Scheler sein Publikum mit auf eine imaginäre Reise durchs Stadtgebiet zwischen Piesau und Scheibe-Alsbach.