Aus bislang unklarer Ursache kam es laut Polizeiangaben am Dienstagnachmittag, 23. Juli, zu einem Brand in Schlagethal bei Meura im Nachbarlandkreis Saalfeld-Rudolstadt, der bis in die Abendstunden vor allem zahlreiche Feuerwehrkameraden in Atem hielt. Wie die Polizei weiter informiert, sei der Brand gegen 13.30 Uhr nahe einem Wanderweg beziehungsweise einer Schutzhütte ausgebrochen, der sich schließlich auf einer Fläche von rund drei Hektar ausdehnte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Ursachen dauern an.