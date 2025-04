Neuhaus am Rennweg: Vorsicht vor Blitzern

Aus diesem Grund beteiligt sich die Thüringer Landespolizei auch in diesem Jahr an dem europaweit stattfindenden „Speedmarathon“. Der Speedmarathon findet am Mittwoch, 9. April, über einen Zeitraum von 24 Stunden statt. Thüringenweit wird an über 100 Kontrollstellen – insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen gefährdeten Örtlichkeiten – die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit kontrolliert. Die Kontrollteams werden entsprechend der eigenen Lagebeurteilung zusammengestellt und an den Kontrollschwerpunkten eingesetzt.