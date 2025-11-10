Nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen dem Thüringer Ort Neuhaus am Rennweg und Nueva Helvetia in Uruguay vor drei Jahren hat sich der „Verein zur Pflege internationaler Beziehungen Neuhaus am Rennweg“ gegründet, um sich der Förderung von internationalen Beziehungen zu widmen. „Wir wollen die Partnerschaften mit Leben erfüllen, ein wenig Pepp ins Miteinander bringen“, erklärt Vereinsvorstand Henry Worm. Das ist bisher gut gelungen. Auch mit dem Konzert am Wochenende. 20 Mitglieder engagieren sich im Verein gegenwärtig, machen Pläne und stimmen Arbeitsschritte ab, akquirieren Fördermitteln, halten schon bestehende Verbindungen nach Südamerika am Laufen und sind stets an neuen Möglichkeiten des Miteinanders interessiert.