Neuhaus am Rennweg Verdächtige Person mit Gewehr gesehen

Am Montagnachmittag wurde der Polizei eine verdächtige Person in Neuhaus am Rennweg gemeldet. Sie soll ein Gewehr mit sich geführt haben. Mittlerweile wurde ein 83-Jähriger festgenommen.

 
Symbolbild. Foto: Mcclatchy

Am 1. September ging gegen 15 Uhr eine Meldung einer verdächtigen Person in Neuhaus am Rennweg, Ortsteil Lichte bei der Polizei ein. Der Mitteiler informierte, dass eine Person ein Gewehr mit sich führte und er drei Schussgeräusche wahrgenommen habe, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Die Landespolizeidirektion übernahm daraufhin die Einsatzführung. Die eingesetzten Beamten konnten den verdächtigen 83-jährigen Mann gegen 16.45 Uhr auf seinem Grundstück festnehmen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden mehrere Waffen fest- und sichergestellt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen.