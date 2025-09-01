Neuhaus am Rennweg Verdächtige Person mit Gewehr gesehen
Redaktion 01.09.2025 - 17:21 Uhr
Am Montagnachmittag wurde der Polizei eine verdächtige Person in Neuhaus am Rennweg gemeldet. Sie soll ein Gewehr mit sich geführt haben. Mittlerweile wurde ein 83-Jähriger festgenommen.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Landespolizeidirektion übernahm daraufhin die Einsatzführung. Die eingesetzten Beamten konnten den verdächtigen 83-jährigen Mann gegen 16.45 Uhr auf seinem Grundstück festnehmen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden mehrere Waffen fest- und sichergestellt. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen.