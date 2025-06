An der TGS Neuhaus am Rennweg ist das Projekt „For You – Lebenswelt Schule“ zu einem wertvollen Bestandteil des Schulalltags geworden. Ins Leben gerufen durch den Bildungsträger Meiningen e.V. und gefördert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) richtet sich das Angebot gezielt an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9. Ziel ist es, individuelle Förderung zu ermöglichen, schulische Leistungen zu stabilisieren, Eigenmotivation zu stärken und Fehlzeiten nachhaltig zu reduzieren.