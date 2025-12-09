Es ist beschlossen. Mit 14 Ja-Stimmen gegen vier Nein-Voten folgte der Stadtrat am Montag einer Vorlage der Verwaltung, wonach die Marktpassage abgerissen wird. Damit vollzog das Gremium nach, was zuvor in nichtöffentlichen Sitzungen in Haupt- und Bau- und Kulturausschuss empfohlen wurde. Eine Terminleiste verbindet sich nicht mit dem Beschluss, wann das Gebäude mithin eingeebnet wird, ist offen. Ebenso vertagt ist die Kostenfrage. Wie berichtet, will erst geprüft sein ob sich der Abriss im Gleichklang mit einer nachfolgenden Aufwertung der Innenstadt bei der Städtebauförderung anmelden lässt.