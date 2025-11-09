An hochrangigen Gästen herrschte wahrlich kein Mangel, als am Samstagabend die „Acordeones del Uruguay“ die Neuhäuser Holzkirche mit südamerikanischen Rhythmen füllten: Fernando López Fabregat, Botschafter von Uruguay in Deutschland, Konsulin Francisca Mescia und Mario Suckert, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum, genossen mit ihrer Begleitung das eindrucksvolle Musikerlebnis ebenso wie Sonnebergs Landrat Robert Sesselmann, der Neuhäuser Bürgermeister Uwe Scheler und Landtagsabgeordneter Henry Worm, der gleichzeitig als Vorsitzender des Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen Neuhaus am Rennweg das Treffen überhaupt erst möglich gemacht hatte.