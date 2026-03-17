Im Herbst vergangenen Jahres hatten Volkshochschule und Musikschule des Landkreises Sonneberg ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen. In Anlehnung an den Sänger- und Musikantenstammtisch der Gruppe „Kantholz“ sollte zweimal jährlich ein ähnliches musikalisches Programm über die Bühne gehen – im steten Wechsel zwischen Steinach, Lauscha und Neuhaus. Dabei sollten möglichst auch lokale Künstler eingebunden werden in die Darbietungen. Während sich bei der Premiere die Zahl der Gäste noch in Grenzen hielt, blieben bei den Veranstaltern zur zweiten Auflage vergangene Woche kaum Wünsche offen.