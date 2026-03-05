 
Neuhaus am Rennweg Stammtisch geht in die zweite Runde

Doris Hein

In der Feuerwache in Neuhaus am Rennweg steht am 12. März, ab 19 Uhr, Musik zum Zuhören und Mitsingen auf dem Programm. Alte Bekannte sind auch dabei.

Neuhaus am Rennweg: Stammtisch geht in die zweite Runde
1
Petra Adelbert (links) zeichnet für die Programmgestaltung verantwortlich, den organisatorischen Teil übernimmt Corina Müller, und natürlich sind auch die Musiker der Gruppe „Kantholz“ wieder mit von der Partie. Foto: Doris Hein

Im November vergangenen Jahres hatte im Steinacher Vereinshaus „Reich“ ein neues Veranstaltungsformat Premiere, das in gewisser Weise das Konzept des Sänger- und Musikantenstammtischs der Gruppe „Kantholz“ aufgriff und unter neuer Regie weiterführte. Während beim Stammtisch der Sänger und Musikanten die Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg, Corina Müller, den organisatorischen Part übernimmt, liegt die Programmgestaltung in den Händen von Petra Adelbert, der Leiterin der Musikschule am Weißen Rangen.

Auch diesmal erwarten die Gäste der Veranstaltung wieder vielseitige Darbietungen zahlreicher Mitstreiter aus dem ganzen Landkreis.

Allerdings geht es diesmal bereits 19 Uhr los. Zugesagt haben unter anderem die Sonneberger Vokalisten unter der Leitung von Kristin Degner-Engelhardt, die mit Ausschnitten aus ihrem reichhaltigen Repertoire aufwarten. Von der Musikschule gibt es Gitarrenmusik von Schülerinnen und Schülern, die an der Außenstelle in Neuhaus den Unterricht von Kristina Jakobs besuchen.

Prämiertes Programm

Bei „Jugend musiziert“ erspielten sich Jarah Engel (Violine) und Lorenz Walter (Akkordeon) 23 Punkte von der Fachjury. Damit qualifizierten sie sich für den Landeswettbewerb. Ihr hörenswertes Programm vom Regionalwettbewerb für die Region Westthüringen bringen sie auch für das Publikum beim Stammtisch in Neuhaus zu Gehör.

Moderne Titel präsentiert das Duo Gina Ehrhardt (Violine) und Andreas Kunze (Gesang und Gitarre).

Natürlich sind auch die „Kanthölzer“ in gewohnter Vielfalt mit von Partie. Sie umrahmen das abendliche Programm mit traditionellen Liedern und laden außerdem das Publikum zum Mitsingen bei diversen Titeln ein.