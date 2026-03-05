Neuhaus am Rennweg: Stammtisch geht in die zweite Runde

Im November vergangenen Jahres hatte im Steinacher Vereinshaus „Reich“ ein neues Veranstaltungsformat Premiere, das in gewisser Weise das Konzept des Sänger- und Musikantenstammtischs der Gruppe „Kantholz“ aufgriff und unter neuer Regie weiterführte. Während beim Stammtisch der Sänger und Musikanten die Leiterin der Volkshochschule des Landkreises Sonneberg, Corina Müller, den organisatorischen Part übernimmt, liegt die Programmgestaltung in den Händen von Petra Adelbert, der Leiterin der Musikschule am Weißen Rangen.