Im Rahmen eines Hilfsprojektes für die Ukraine hat Nancy Schwalbach (Bündnis 90/Die Grünen) Mitte April eine Spendenanfrage an das Landratsamt Sonneberg gestellt. Diese betraf medizinische Hilfsgüter wie Betten, Geräte und medizinische Ausstattung und wurde daher an die Medinos-Klinik Sonneberg weitergeleitet. Verantwortlich für die Hilfsaktion ist das evangelische Krankenhaus in Altenburg, welches eine langjährige Partnerschaft mit dem evangelischen Krankenhaus in Lwiw, Ukraine, pflegt.