Vom 8. bis 13. Februar 2026 verbrachten zwei siebte Klassen des Rennsteig-Gymnasiums Neuhaus am Rennweg mit insgesamt 38 Schülerinnen und Schülern sowie fünf Lehrerinnen und Lehrern eine erlebnisreiche Woche im Skilager. Ziel der Reise war das Hotel „Schöne Aussicht“ im österreichischen Pfunds – der perfekte Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Tage im Schnee, teilte Alexander Otto, Sportlehrer am Rennsteig-Gymnasium, mit.