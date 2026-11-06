Einen Jugendlichen aus Neuhaus am Rennweg lastet die Polizei an, im Lauf dieser Woche gleich drei Straftaten im Umfeld der Kreisbankfiliale begangen zu haben.
Neuhaus am Rennweg Seniorin am Bankautomat beraubt
Andreas Beer 06.11.2026 - 11:30 Uhr
Ein 19-Jähriger steht in dringendem Tatverdacht gleich dreimal in dieser Woche im Umfeld der einer Bank den Kunden Geldbeutel gestohlen zu haben.
Einen Jugendlichen aus Neuhaus am Rennweg lastet die Polizei an, im Lauf dieser Woche gleich drei Straftaten im Umfeld der Kreisbankfiliale begangen zu haben.