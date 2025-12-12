Vor wenigen Tagen übergab die Psychotherapeutin Kathleen Meusel ihre Praxis an ihre Nachfolgerin, die junge diplomierte Psychologin Wilma Szameitat.
Neuhaus am Rennweg Seelentrösterin sagt Tschüss
Norbert Kleinteich 12.12.2025 - 11:24 Uhr
Nach 39 Jahren im Beruf verabschiedet sich die diplomierte Psychologin Kathleen Meusel in Neuhaus am Rennweg in den Ruhestand.
Vor wenigen Tagen übergab die Psychotherapeutin Kathleen Meusel ihre Praxis an ihre Nachfolgerin, die junge diplomierte Psychologin Wilma Szameitat.