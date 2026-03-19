Neuhaus am Rennweg: Schüler absolvieren Skikurs im Zillertal

„Am Abend des 7. März startete die Gruppe mit einer Nachtfahrt im Reisebus in Richtung Österreich. Ziel war der Wintersportort Kaltenbach im Zillertal, der zur bekannten Skiregion Hochzillertal gehört. Dort verbrachten die Schülerinnen und Schüler eine intensive Kurswoche auf der Piste. Eine Woche lang wurden täglich Trainingseinheiten im Skigebiet durchgeführt. Im Mittelpunkt des Kurses standen verschiedene Skitechniken, die sowohl theoretisch besprochen als auch praktisch auf den Pisten umgesetzt und per Videoanalyse ausgewertet wurden“, teilt Alexander Otto, Sportlehrer am Gymnasium, mit. Die Teilnehmer arbeiteten unter anderem an ihrer Carvingtechnik, ihrer Haltung sowie an sicherem und kontrolliertem Fahren in unterschiedlichen Geländesituationen. Im Laufe der Woche konnten alle ihre fahrerischen Fähigkeiten deutlich verbessern. Da der Skikurs als Abiturkurs eingebracht wird, wurden die Leistungen auch bewertet. Die erzielten Ergebnisse konnten sich dabei durchaus sehen lassen. Besonders erfreulich war zudem das Wetter. Fast die gesamte Woche über herrschten sonnige Bedingungen, die beste Voraussetzungen für das tägliche Training im Schnee boten.