Ein Sekt-Gedeck, Saalfelder Bier, frisch aus dem Kasten, und humorige Seelenmassage hatte Uwe Scheler zum NCV-Empfang vorbereitet. Der Neuhäuser Bürgermeister ließ sich pünktlich um 11.11 Uhr den symbolischen Rathausschlüssel entwinden. Weil Widerstand bekanntlich zwecklos ist am traditionellen Kampftag der Narren, bekamen Danny Eichhorn und Marcel Grafe den Türöffner standesgemäß auf einem samtenen Kissen überreicht.