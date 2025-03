Kein Stuhl war am Donnerstagnachmittag mehr frei im Kusteltreff der Lebenshilfe in der Neuhäuser Sebastian-Kneipp-Straße. Zur Frauentagsfeier hatten die Organisatoren um Ramona Daum alles schön ausgeschmückt. Blumen standen auf den Tischen neben Platten mit leckerem Kuchen. Die Herren der Schöpfung schenkten Kaffee ein und alle waren in muntere Gespräche vertieft.