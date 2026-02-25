Ein fröhliches Stimmengewirr, spritzendes Wasser und konzentrierte Gesichter bestimmten am Wochenende das Bild in der Schwimmhalle in Neuhaus am Rennweg. Die Wasserwacht Neuhaus am Rennweg hatte gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz Sonneberg zu einem besonderen Trainingstag eingeladen. Ziel war es, das Miteinander der beiden Rotkreuz-Gemeinschaften weiter zu stärken – und dabei Ausbildung und Spaß sinnvoll zu verbinden, teilte Anke Murkowitz, Sprecherin der Wasserwacht Neuhaus mit.