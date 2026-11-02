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  6. Rennsteig-Gymnasium feiert großes Absolvententreffen

Neuhaus am Rennweg Rennsteig-Gymnasium feiert großes Absolvententreffen

Doris Hein

Beim Absolvententreffen des Rennsteig-Gymnasiums sollen Erinnerungen aufleben. Gäste sind eingeladen, Fotos aus ihrer Schulzeit beizusteuern.

Neuhaus am Rennweg: Rennsteig-Gymnasium feiert großes Absolvententreffen
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Wiedersehen am Apelsberg: Beim Absolvententreffen sollen alte Erinnerungen aufgefrischt werden. Foto: Doris Hein

Das Rennsteig-Gymnasium am Neuhäuser Apelsberg lädt am Samstag, 7. November, alle ehemaligen Lehrkräfte und Schüler sowie die gegenwärtige Schulgemeinschaft samt Lehrerkollegium zum Absolvententreffen ein.

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„Gemeinsam wollen wir mit euch in Erinnerungen schwelgen“, werben die Organisatoren. Um alte Zeiten anhand zahlreicher Bilder wieder lebendig werden zu lassen, sind die Gäste gebeten, vorab Fotos aus ihrer Schulzeit über den Instagram-Account der Schule an selbige zu senden.

Highlights werden unter anderem die beliebte Fotobox und eine Karaoke-Veranstaltung sein. Natürlich gibt es auch wieder eine Cocktailbar sowie Speisen und Getränke. Beginn des Treffens ist um 18 Uhr. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher.