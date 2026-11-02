Neuhaus am Rennweg Rennsteig-Gymnasium feiert großes Absolvententreffen
Doris Hein 02.11.2026 - 13:30 Uhr
Beim Absolvententreffen des Rennsteig-Gymnasiums sollen Erinnerungen aufleben. Gäste sind eingeladen, Fotos aus ihrer Schulzeit beizusteuern.
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„Gemeinsam wollen wir mit euch in Erinnerungen schwelgen“, werben die Organisatoren. Um alte Zeiten anhand zahlreicher Bilder wieder lebendig werden zu lassen, sind die Gäste gebeten, vorab Fotos aus ihrer Schulzeit über den Instagram-Account der Schule an selbige zu senden.
Highlights werden unter anderem die beliebte Fotobox und eine Karaoke-Veranstaltung sein. Natürlich gibt es auch wieder eine Cocktailbar sowie Speisen und Getränke. Beginn des Treffens ist um 18 Uhr. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher.