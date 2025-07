Seit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen, die auch den internationalen Beziehungen des Gymnasiums in Neuhaus am Rennweg im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen gesetzt hatten, ist man an der Schule intensiv bemüht, frühere Kontakte und Partnerschaften wieder zu intensivieren, um den Schülern erneut vielfältige interkulturelle Erfahrungen zu ermöglichen. Dazu gehören auch die seit 2016 bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen zur weiterführenden Schule „Tadeusz Kościuszko“ im polnischen Ropczyce. Erste persönliche Kontakte nach der Zwangspause gab es letztes Jahr zum 30. Geburtstag des Gymnasiums.