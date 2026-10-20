Ein lautmalerisches „Uff“, wie’s denn die Indianer machen würden, wenn endlich etwas geschafft sei, stellte am 3. Oktober 2003 die vormalige Neuhäuser Bürgermeisterin Marianne Reichelt an den Anfang ihrer Festrede. Der Männerchor nahm Aufstellung am Beckenrand, der damalige Landratsvize Dieter Töpfer und an seiner Seite ein Vertreter der Landesregierung würdigten gut gelaunt eine tolle Erfolgsgeschichte. Frank Heßbacher wagte sich schließlich im Rahmenprogramm gleich nach den Grußworten am Rekordversuch in 100-Meter-Freistil. Was – bezogen auf seine Altersklasse – auch klappte.