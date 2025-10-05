Neuhaus am Rennweg: Neuhäuser erwarten Besuch aus Württemberg

So bereiten die Chöre aktuell fünf Stücke vor, wie Kantor Matthias Erler berichtet. Darunter das berühmte „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate 147 von Johann Sebastian Bach sowie „Preis und Anbetung“ von Gabriel Rheinberger. Die Bläser der beiden Posaunenchöre werden zwei Stücke von Telemann und Erlebach spielen und Gemeindechoräle begleiten. Nach dem anschließenden Kirchencafé müssen sich die Gäste aus Winnenden leider bereits wieder verabschieden. Die Organisatoren freuen sich aber schon auf viele Teilnehmer am Treffen am Samstagabend und am Gottesdienst.