Neuhaus am Rennweg: Neuhäuser erwarten Besuch aus Württemberg

Beziehungen zwischen Kirchengemeinden in Ost und West gab es teilweise schon vor der Wende. So haben auch in der Rennsteigstadt Neuhaus beteiligte Pastoren in der Vergangenheit von ersten Kontakten in den 1960er Jahren berichtet.
Die Kirchengemeinde Neuhaus lädt ein zum gemeinsamen Wochenende mit der Partnergemeinde aus Winnenden.
Mittlerweile verbindet seit Jahren ein gutes Miteinander die Kirchengemeinden im Thüringischen Neuhaus am Rennweg und im Baden-Württembergischen Winnenden. Die freundschaftlichen Bande werden durch regelmäßige gegenseitige Besuche und gemeinsame Veranstaltungen stetig vertieft. Sogar in Corona-Zeiten fand man einen Weg, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Damals hatte der Winnender Kantor Gerhard Paulus an Renate Michel in Neuhaus einen außergewöhnlichen Adventskalender mit Geschichten, Bildern und Musik-Links versandt, den die Gemeinde in Winnenden in privater Initiative erstellt hatte.
Vom 17. bis 19. Oktober steht nun wieder einmal ein Besuch der Freunde aus Württemberg in der Rennsteigstadt auf dem Programm. 38 Gäste hätten sich angemeldet, berichtet Renate Michel, die sich, so wie viele andere Mitglieder der Neuhäuser Kirchengemeinde, schon auf das Wiedersehen freut.
Viele gute alte Verbindungen, die über lange Jahre entstanden sind, sollen dabei weiter gepflegt werden. Aber auch neue Gesichter werden unter den Besuchern zu finden sein. Begrüßt werden die Winnender am Freitagabend gegen 18 Uhr mit einer Andacht in der Holzkirche mit Pfarrer Zech, anschließend sind noch Gespräche in geselliger Runde in Marschalls Hotel Am Rennsteig geplant.
Der Samstagvormittag soll für Proben von Sängern und Posaunenchor genutzt werden, am Nachmittag sind Ausflüge vorgesehen. Am Samstagabend lädt die Kirchengemeinde Neuhaus ab 18 Uhr alle Interessenten zu einem gemütlichen Miteinander in den Saal der Feuerwache ein.
Höhepunkt des gemeinsamen Wochenendes wird der musikalische Gottesdienst in der Holzkirche am Sonntag, 19. Oktober,, 9.30 Uhr sein. Die Predigt hält Pfarrer Philipp Essrich aus Winnenden. Die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes übernehmen Sänger und Posaunenchöre aus Neuhaus und Winnenden gemeinsam.
So bereiten die Chöre aktuell fünf Stücke vor, wie Kantor Matthias Erler berichtet. Darunter das berühmte „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate 147 von Johann Sebastian Bach sowie „Preis und Anbetung“ von Gabriel Rheinberger. Die Bläser der beiden Posaunenchöre werden zwei Stücke von Telemann und Erlebach spielen und Gemeindechoräle begleiten. Nach dem anschließenden Kirchencafé müssen sich die Gäste aus Winnenden leider bereits wieder verabschieden. Die Organisatoren freuen sich aber schon auf viele Teilnehmer am Treffen am Samstagabend und am Gottesdienst.