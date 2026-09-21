Neuhaus am Rennweg: Neueröffnung verschiebt sich weiter

Der Termin zur Wiedereröffnung der Schwimmhalle verschiebt sich ein zweites Mal. Ursprünglich war das Ende der Arbeiten für den 1. September geplant. Wegen Mehraufwand im Deckenbereich, der erst bei der laufenden Sanierung offenkundig wurde, sprach das Rathaus hernach vom 1. Oktober als Termin des Neustarts. Aktuell ist der auf Montag, 19. Oktober, verschoben. Begründet wird dies im aktuellen Amtsblatt der Rennsteigstadt mit einem Verweis auf „einige zeitintensive Arbeiten“, die noch zu erledigen seien.