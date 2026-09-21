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Neuhaus am Rennweg Neueröffnung verschiebt sich weiter

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Wasserratten und Freizeit-Taucher müssen sich weiter in Geduld üben. Erst Ende Oktober steht ein Neustart des Neuhäuser Hallenbades in Sicht.

Neuhaus am Rennweg: Neueröffnung verschiebt sich weiter
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Blick auf die Neuhäuser Schwimmhalle vorab des Starts der Bauarbeiten Anfang Mai. Foto: Ittig/Archiv

Der Termin zur Wiedereröffnung der Schwimmhalle verschiebt sich ein zweites Mal. Ursprünglich war das Ende der Arbeiten für den 1. September geplant. Wegen Mehraufwand im Deckenbereich, der erst bei der laufenden Sanierung offenkundig wurde, sprach das Rathaus hernach vom 1. Oktober als Termin des Neustarts. Aktuell ist der auf Montag, 19. Oktober, verschoben. Begründet wird dies im aktuellen Amtsblatt der Rennsteigstadt mit einem Verweis auf „einige zeitintensive Arbeiten“, die noch zu erledigen seien.

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29.07.2026 15:08 Neuhaus am Rennweg Es braucht einen Monat länger

Wer baut, der erlebt so seine unverhofften Überraschungen. So geht’s im Moment der Rennsteigstadt mit der Schwimmhalle. Der Aufwand zur Sanierung steigt.

Die Sanierungsarbeiten in der Schwimmhalle befinden sich ansonsten laut Mitteilung der Stadt auf der Zielgeraden. Die umfangreichen Instandsetzungsarbeiten am Deckenputz im Innenbereich seien erfolgreich abgeschlossen worden. Nunmehr werden diese gründlich gereinigt und anschließend befüllt. Parallel dazu werde die Filteranlage mit neuem Filtermaterial bestückt.

Die Arbeiten am neuen Kassensystem, so heißt es, befinden sich ebenfalls in den letzten Zügen: Das neue Kassensystem ist barrierefrei bedienbar und damit für alle Gäste zugänglich.