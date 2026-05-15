Es ist eine Auszeichnung, die im Südthüringer Handwerk einen besonderen Stellenwert besitzt: der Stift-Preis der Handwerkskammer Südthüringen. In diesem Jahr wurden so viele Ausbildungsbetriebe wie noch nie zuvor geehrt. 28 Ausbildungspreise wurden überreicht, sechs gingen in den Landkreis Hildburghausen, elf in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen, einer in den Landkreis Sonneberg, drei in die Stadt Suhl sowie sieben in den Wartburgkreis. Den Anlass des Festaktes stifteten die außergewöhnlichen Leistungen zahlreicher junger Gesellinnen und Gesellen, die ihre Ausbildung mit Bestnoten abgeschlossen haben.