Neuhaus am Rennweg: Musikalische Adventsandacht

Im Rahmen der Neuhäuser Bergweihnacht ist es eine schöne Tradition, dass in der Holzkirche der Rennsteigstadt eine musikalische Adventsandacht abgehalten wird. So auch in diesem Jahr.
Zur Bergweihnacht erklingen auch in der Holzkirche weihnachtliche Weisen.
Im Rahmen der Neuhäuser Bergweihnacht ist es eine schöne Tradition, dass in der Holzkirche der Rennsteigstadt eine musikalische Adventsandacht abgehalten wird. So auch in diesem Jahr.
Nach der Werbung weiterlesen
Am Samstag, 13. Dezember, dem Vorabend des 3. Advent, laden Sänger und Musiker ins Neuhäuser Gotteshaus ein, informiert Kantor Matthias Erler. Der Kirchenchor aus Neuhaus hat den Männerchor vom Ortsteil Schmalenbuche zu Gast. Beide Sängervereinigungen gestalten zusammen mit dem Posaunenchor und dem Instrumentalsolisten Tom Ehle sowie mit Kantor Matthias Erler eine musikalische Stunde mit Liedern und festlicher Musik zur Advents- und Weihnachtszeit.
Wer sich schon vorab im Gotteshaus aufwärmen möchte, darf dies gerne ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen tun, denn die Kirchgemeinde lädt im Vorfeld der Andacht zum Kirchencafé in der Winterkirche ein, informiert Renate Michel im Namen der Organisatoren. Das Gaumenfreuden-Angebot gilt allerdings nur bis 16 Uhr. Dann steht das Einsingen der Chöre auf dem Programm.
Die musikalische Andacht beginnt um 17 Uhr. Die Kirche ist beheizt. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der kirchenmusikalischen Arbeit sind natürlich willkommen.