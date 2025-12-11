Neuhaus am Rennweg: Musikalische Adventsandacht

Wer sich schon vorab im Gotteshaus aufwärmen möchte, darf dies gerne ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen tun, denn die Kirchgemeinde lädt im Vorfeld der Andacht zum Kirchencafé in der Winterkirche ein, informiert Renate Michel im Namen der Organisatoren. Das Gaumenfreuden-Angebot gilt allerdings nur bis 16 Uhr. Dann steht das Einsingen der Chöre auf dem Programm.