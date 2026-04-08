Bevor sich Schüler und Lehrer dieser Tage in die wohlverdienten Osterferien verabschiedeten, hatte das Rennsteig-Gymnasium in Neuhaus am Rennweg zur traditionellen Schüler-Gala eingeladen. Zwei Abende lang bewiesen die Gymnasiasten unter dem Motto „Rocking All Over The World“ vor Hunderten von Zuschauern, wie viel Talent, Leidenschaft und Kreativität in ihnen steckt. „Diese beeindruckenden Fähigkeiten entstehen in unseren Arbeitsgemeinschaften, in denen unsere Schüler Woche für Woche üben, ausprobieren, verwerfen, neu beginnen und schließlich über sich selbst hinauswachsen“, formulierte es Schulleiter Björn Greiner bei der Begrüßung der Gäste in der GutsMuths-Halle. „Unsere Schule ist ein Ort, an dem junge Menschen über Grenzen hinweg miteinander lernen, sich austauschen und Freundschaften schließen. Musik, Bewegung und Kreativität sind Sprachen, die überall verstanden werden – und genau das feiern wir heute Abend“, betonte er. Ebenso bunt wie das Miteinander mit ihren vier Partnerschulen auf drei Kontinenten hatte die Bildungseinrichtung am Apelsberg das Programm gestaltet.