Neuhaus am Rennweg: Mit Tanz, Theater und „Oh Tannenbaum“

Die vergangene Woche stand an der Gemeinschaftsschule „Am Rennsteig“ ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit. Den Auftakt bildeten zahlreiche Weihnachtsprojekte in den Klassen. Mit Begeisterung wurde gebastelt, gebacken und musiziert, um die Räume in vorweihnachtliche Stimmung zu tauchen, schildert Birgit Zimmermann. Die abschließenden Klassenfeiern boten Gelegenheit, die Ergebnisse der kreativen Arbeit zu bestaunen und die Gemeinschaft zu stärken, so die Schulleiterin. Der Höhepunkt der Weihnachtswoche war die Aufführung von Charles Dickens’ „Eine Weihnachtsgeschichte“.