„Engelschor und Kinderjubel, alle Jahre wieder“ – der Text von Rolf Zuckowskis Weihnachtslied passt gut zum traditionellen Lichterfest im Zentrum von Neuhaus am Rennweg. Am Freitagabend war es wieder soweit... Punkt 18 Uhr begrüßte Bürgermeister Uwe Scheler Jung und Alt auf dem Marktplatz der Rennsteigstadt. Er dankte dem Chor des Folkloreensembles, der die Besucher in gewohnter Manier mit bekannten Liedern auf die Vorweihnachtszeit einstimmte, wobei Mitsingen nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht war.