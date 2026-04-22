Ab 2. Mai und voraussichtlich bis 31. August wird die Neuhäuser Schwimmhalle umfassend modernisiert. Bevor die Bauarbeiter der beliebten Freizeitstätte aufs Dach steigen, ist vorab am 1. Mai noch einmal Gelegenheit zum Abtauchen. Das Team der Rennsteig-Schwimmhalle adelt den letzten Betriebstag vor der Baupause mit einem besonderen Highlight: Am Freitag, 1. Mai, verwandelt sich das Bad demnach in eine spritzige Partyzone.