Dass sein Besuch in Neuhaus am Rennweg zur jüngsten Stadtratssitzung auch Thema seiner allwöchentlichen Videobotschaften sein wird? Davon war auszugehen. Und so lässt Landrat Robert Sesselmann (AfD) seine Zuschauer und Zuhörer daran teilhaben, was sich aus seiner Sicht in der Gremiumsrunde – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ereignete.