Fast 18000 Läufer haben bereits für den 52. Rennsteiglauf ihre Meldung abgegeben. Mit gut 3700 Startern startet der Intersport Marathon am kommenden Samstag in Neuhaus am Rennweg. Um 9 Uhr geht es in gewohnter Weise vom Startort am Sportplatz an der GutsMuths-Halle über 42,26 Kilometer nach Schmiedefeld. An gleicher Stelle findet tags davor ab 17 Uhr die Kloßparty mit Getränken, Thüringer Klößen und Braten und vor allem mit guter Stimmung durch die Partyband Hess statt.