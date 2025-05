Immerhin 50 000 Euro erhält die Stadt Neuhaus aus der Regulierung des Brandschadens am Apelsberg-Liftgebäude. Wie berichtet, war die Hütte in der Nacht auf Sonntag, 24. November, ein Raub der Flammen geworden. Als Auslöser gilt ein technischer Defekt am Durchlauferhitzer eines Waschbeckens.