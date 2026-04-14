Zum Herz erweichen ist dieses Schicksal. Aber zum Stein erweichen? Dafür bräuchte es wohl Hilfe. Im Moment zumindest liegt ein solcher Rasenkantenstein Mario Günsch im Weg. Wäre er weg, könnte er mit seinem Elektromobil von der Kalugaer 5 her über einen schmalen, halbwegs ebenerdigen Grünstreifen seinen Hauseingang in der Kalugaer Straße 3 erreichen. Und das Wägelchen dort, direkt unter seiner Wohnung im ersten Obergeschoss, im Gemeinschaftskeller abstellen.