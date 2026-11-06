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  6. Junge Vietnamesen möbeln Wald auf

Neuhaus am Rennweg Junge Vietnamesen möbeln Wald auf

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Diese Aktion darf wurzeln schlagen: Schon 1200 Bäumchen pflanzte binnen zweier Jahre die Belegschaft von Röchling Medical Neuhaus gemeinsam mit Thüringen-Forst.

600 Bäume im vergangenen Jahr, weitere 600 in diesem Jahr: Ende Oktober ging die Pflanzaktion von Röchling Medical Neuhaus in die nächste Runde. Bei bestem Herbstwetter kamen 32 Mitarbeiter, das Team Edson und Thüringen-Forst zusammen, um die Wiederbewaldung am Rennsteig zu unterstützen. 600 junge Lärchen wurden gemeinsam gepflanzt. Dass sich der Einsatz vom vergangenen Jahr gelohnt hat, zeigt ein Blick zurück: Laut Thüringen-Forst haben die meisten der damals gepflanzten Rotbuchen überlebt. Ein schönes Zeichen, dass die Aktion langfristig Wirkung zeigt.

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28.08.2026 12:50 Industrie Intouch 19 Unternehmen, jede Menge Berufschancen

Ausbildungsplatz, Praktikum oder Karrieresprung: Bei „Industrie Intouch“ zeigen 19 Unternehmen in Südthüringen, welche Job-Chancen sie bieten.

Schon Anfang Oktober ging Röchling zudem die Anlage eines Nachhaltigkeits- und Gemeinschaftsgartens an, unterstützt vom Gartenfachgeschäft Büttner. Mit Grabschaufel und Hacke beteiligten sich (im Bild) die vietnamesischen Azubis – dieses Jahr stießen vier, vergangenes Jahr drei zur Belegschaft – an den Aktionen im Grünen, teilt Personalmanagerin Nicole Habedank mit.

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16.09.2026 19:15 Camper-Van bis Medizin Sonneberger ist Unternehmen des Jahres

Großer Jubel beim IHK-Jahresempfang im CCS Suhl: Drei Vorzeige-Unternehmen werden mit dem „MuT-Preis“ 2026 ausgezeichnet. Das sind Südthüringens beste Macher in der Krise.

Wie berichtet, zählt Röchling Medical Neuhaus zu den drei Mut-Preisträgern, die kürzlich beim Jahresempfang der IHK Südthüringen gekürt wurden. Gelegenheit für Interessierte persönlich beim Preisträger vorbeizuschauen, ist übrigens am 10. November. Insgesamt 19 Industriebetriebe – im Landkreis Sonneberg neben Röchling noch die Tira in Schalkau, Ernstthals Glaswerk und Gramß in Spechtsbrunn – beteiligen dann sich am Dienstag am Industrie-Intouch-Format der IHK und öffnen für Neugierige ihre Pforten.