Neuhaus am Rennweg Junge Vietnamesen möbeln Wald auf

600 Bäume im vergangenen Jahr, weitere 600 in diesem Jahr: Ende Oktober ging die Pflanzaktion von Röchling Medical Neuhaus in die nächste Runde. Bei bestem Herbstwetter kamen 32 Mitarbeiter, das Team Edson und Thüringen-Forst zusammen, um die Wiederbewaldung am Rennsteig zu unterstützen. 600 junge Lärchen wurden gemeinsam gepflanzt. Dass sich der Einsatz vom vergangenen Jahr gelohnt hat, zeigt ein Blick zurück: Laut Thüringen-Forst haben die meisten der damals gepflanzten Rotbuchen überlebt. Ein schönes Zeichen, dass die Aktion langfristig Wirkung zeigt.