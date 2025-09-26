Neuhaus am Rennweg: Jetzt kommt die Vollsperrung nach Lauscha

Das Landratsamt Sonneberg informiert über Verkehrsbehinderungen durch Baumaßnahmen im Kreisgebiet:
Die Baustelle zwischen Neuhaus und Lauscha raubt Autofahrern den letzten Nerv. In einer Woche gibt es eine weitere Änderung samt großer Umleitung. Wo es sonst noch hakt und stoppt im Landkreis Sonneberg.
Das Landratsamt Sonneberg informiert über Verkehrsbehinderungen durch Baumaßnahmen im Kreisgebiet:
Nach der Werbung weiterlesen
L 1145 Neuhaus am Rennweg, Sonneberger Straße: Vollsperrung der Sonneberger Straße Ortsausgang in Richtung Lauscha bis Bahnübergang aufgrund Asphaltdeckensanierung vom 6. Oktober bis voraussichtlich 12. Oktober Die Umleitung erfolgt über Ernstthal - Piesau - Lichte - Neuhaus am Rennweg (sowie umgekehrt).
L 2662 Föritztal, Heubischer Ortsstraße: Vollsperrung ab Seeleinsweg bis Kreuzung B 4 / L 2662 ab dem 6. Oktober bis voraussichtlich 19. Dezember aufgrund der Erschließung des Industriegebiets Sonneberg-Süd. Die Umleitung erfolgt über Gefell - Neuhaus-Schierschnitz - Föritz - B 89n sowie umgekehrt.
Föritztal, Weidhausen: Vollsperrung der Straße „Am Sandhügel“ aufgrund Erneuerung Trinkwasserleitung für WWS und Stromleitung für TEN vom 29. September bis voraussichtlich 19. Dezember Die Umleitung erfolgt über die B 89n - Rottmar.
B 89 Ortsdurchfahrt Bachfeld: Vollsperrung bis voraussichtlich 31. Dezember ab der Kreuzung „An der Krellse“ bis OA in Richtung Schalkau aufgrund von Straßensanierung. Die Umleitung erfolgt großräumig über L1112 Theuern - Neumannsgrund - Limbach - Siegmundsburg - Saargrund - Sachsenbrunn - Eisfeld (sowie umgekehrt).
L 1148 zwischen Ortsausgang Steinheid bis Abzweig Göritzmühle: Die Landesstraße ist bis voraussichtlich 31. Oktober voll gesperrt. Es erfolgen Entwässerungsarbeiten, Böschungssicherungsarbeiten, Straßenbauarbeiten und Asphaltarbeiten. Die Umleitung erfolgt über Steinheid - Neuhaus am Rennweg - Lauscha (sowie umgekehrt).
L 1152 zwischen Kreuzung K 1 und Schauberg: Fahrverbot für Motorräder im Bereich zwischen der Kreuzung zur K 1 bei Jagdshof und dem Ortseingang Schauberg an Wochenendtagen und Feiertagen bis 31. Oktober
K 11 Frankenblick, Rauenstein: Vollsperrung der Lehnersgasse in Rauenstein aufgrund von Erneuerung der Ortskanalisation, Trinkwasserleitung und Straßenbau bis voraussichtlich 31. Dezember. Die Umleitung erfolgt über Rauenstein - Grümpen - Seltendorf - Rabenäußig - Meschenbach - sowie umgekehrt.
K 27 Lindenberg: Vollsperrung zwischen Ortsausgang Lindenberg und Ortseingang Sichelreuth bis voraussichtlich 19. Dezember. Die Umleitung erfolgt über Neuhaus-Schierschnitz.
K 31 Hüttensteinach: Vollsperrung von Sonneberg-Hüttensteinach in Richtung Judenbach aufgrund umfassender Sanierung in der Judenbacher Straße unterhalb der Glasbachbrücke bis zum Winter. Die Umleitung in Richtung Judenbach erfolgt über Sonneberg-Steinbach und Jagdshof.
www.kreis-sonneberg.de/strassensperrungen
Im gesamten Kreisgebiet Sonneberg kann es aufgrund von Holzernte oder Reparaturarbeiten sowie aufgrund von Bewegungsjagden in angrenzenden Waldgebieten zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen kommen, teilt das Landratsamt außerdem mit.