Die Petition „Bäder in Not“, hat neben der Stadt Sonneberg auch Neuhaus am Rennweg mit auf den Weg gebracht. Zwei Wochen gibt es noch Gelegenheit, die Kommunen online oder mit einer Unterschrift in Bädern und Stadtverwaltungen zu unterstützen. Das Ziel ist es, im Freistaat Mittel für den Unterhalt der kommunalen Hallenbäder freizugeben. In Neuhaus am Rennweg schauen auch Ehrenamtliche auf die Entwicklung, denn das Hallenbad in der Rennsteigstadt ist für sie unverzichtbar – vor allem mit Blick auf die Schwimmfähigkeiten junger Menschen.