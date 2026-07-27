Eher durchwachsen stellte sich in jüngster Vergangenheit die Nachrichtenlage rund um Gedeih und Verderb all der Sport- und Freizeiteinrichtungen der Rennsteigstadt dar. Auf der Habenseite, das schon, steht die derzeit noch laufende Sanierung der Schwimmhalle für eine dreiviertel Million Euro. Doch fürs Freibad in Lichte oder das Tubing in Siegmundsburg? Zeichnet sich kein Neustart mehr ab. Der Skilift am Apelsberg ist sowieso Geschichte.