In der Nacht vom 11. zum 12. April 1945 geriet die Stadt unter Artilleriefeuer. Amerikanische Einheiten hatten bei Scheibe-Alsbach Stellung bezogen, nachdem ein Ultimatum zur Übergabe der Stadt bis 18 Uhr nicht eingehalten worden war. Bereits zuvor waren in der Nähe der Ebermannsmühle, in der Talmulde aus Richtung Steinheid sowie an der Straße Neuhaus–Steinheid Panzersperren errichtet worden, um den Vormarsch aufzuhalten. Pünktlich um 18 Uhr setzte der Beschuss ein. Ein Aufklärungsflugzeug kreiste über der Stadt und leitete das Feuer bis zum Einbruch der Dunkelheit. Viele Einwohner verließen in großer Eile ihre Häuser, nahmen nur das Notwendigste mit und suchten Schutz in den umliegenden Wäldern. Erst am Morgen kehrten sie zurück, teilweise erst, als amerikanische Soldaten bereits in der Stadt waren.